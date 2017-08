Coquimbo: Autoridades de Andacollo en alerta por ampliación de minera Teck

En la comuna de Andacollo, Región de Coquimbo, hay dos percepciones diferentes al momento de evaluar la calidad de vida. Por un lado está la información oficial de las autoridades de medio ambiente, quienes aseguran que los indicadores del plan de descontaminación -en marcha desde el año 2015- revelan una reducción de los niveles de polución de parte de la mina de cobre Carmen de Andacollo.

Por otro lado está la percepción, la experiencia cotidiana de sus habitantes, quienes afirman un aumento progresivo de las muertes y enfermedades producto del polvo en suspensión que emana desde el rajo. También agregan en la lista de deterioros de su calidad de vida los ruidos molestos por las constantes tronaduras y la emanación de olores por productos químicos.

Pero las actuales inquietudes y desconfianzas de la comunidad se agravan aún más con los planes de Minera Teck y que se amparan en la resolución de calificación ambiental que tienen desde el año 2007: ampliar las faenas extractivas hacia la ciudad, hacia escasos metros de algunas poblaciones.

Con estas preocupaciones en la mira, el diputado del PC, Daniel Núñez, el alcalde de Andacollo, Juan Carlos Alfaro, y los concejales Javier Cifuentes, Ximena Pizarro y Guillermo Castillo se trasladaron hasta Santiago para buscar soluciones con el Ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y el Subsecretario de la cartera, Jorge Canals de la Puente.

“La minera Teck le ha comunicado al municipio y a la comunidad que ellos van a ocupar todo lo que les permite la resolución de calificación ambiental del año 2007 y eso va a implicar que las faenas se amplían hacia la ciudad de Andacollo. Y evidentemente una medida de ese tipo, una ampliación de las faenas hacia la ciudad va en contra de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno a través del plan de descontaminación. A nosotros nos queda la convicción de que eso va a alterar los resultados y va a aumentar la contaminación de toda la gente de Andacollo. Por lo tanto, nosotros no queremos que esto ocurra. Queremos se pueda mantener algo que es básico, que es el derecho a la vida, el derecho a tener una vida sana, no contaminada”, enfatizó Núñez tras la reunión.

Por su parte, el ministro Mena reafirmó la obtención de buenos resultados en el plan de descontaminación y adelantó medidas para despejar las dudas. “Creemos que hemos avanzado harto en la descontaminación de Andacollo, sin embargo, si la comunidad tiene sus dudas nosotros vamos agotando las instancias para que se convenzan al igual que nosotros de que cada año Andocollo respira mejor”, destacó Mena.

La máxima autoridad medioambiental enumeró que entre los acuerdos adoptados durante la reunión está la instalación de una estación de monitoreo móvil de la calidad del aire para obtener “un diagnóstico común”. “Acordamos medir con la estación móvil, acordamos fortalecer la fiscalización en tema ruidos, asegurar que haya un aumento de fiscalización en términos generales, trabajar con la empresa para poder asegurar que cumplan todo lo que estamos fiscalizando a través del plan de descontaminación”, subrayó el ministro.

Sin embargo, el concejal Cifuentes manifestó su disconformidad con la recepción que obtuvieron de parte de las autoridades centrales al exponer sus problemas. “Veo que de parte del ministerio no nos deja conformes a nosotros, porque ellos se basan en estadísticas y no es la realidad que estamos viviendo en la comuna, dado las diferentes problemáticas que tenemos y con la expansión que la minera quiere hacer hacia ella. La explotación se generaría a menos de 50 metros de las casas más cercanas. El tema es muy serio y no se le está dando la relevancia que corresponde donde hay una ciudad y una cantidad de 10 mil habitantes. El problema es serio y debemos seguir ejerciendo presión para que esto se resuelva en favor de la comunidad”, advirtió el concejal.

Para el alcalde de Andacollo es clave que el ministerio de Medio Ambiente contribuya a mejorar la percepción ciudadana sobre los resultados del plan de descontaminación.

“Planteamos el tema del plan de descontaminación de Andacollo y la posible ampliación de Minera Teck hacia la ciudad, que es el temor que nosotros tenemos y que no queremos que sea así y obviamente le pedimos el apoyo al ministro para que también pudiera ayudarnos en este tema y también con todos los problemas que hemos tenido con la percepción del plan de descontaminación. Las estadísticas indican han ido bajando los índices, pero en la práctica nosotros vemos que hay poca disposición a disminuir en aquellos momentos, como por ejemplo en la noche, cuando hay inversión térmica, para mitigar más o para contaminar menos”, recalcó Alfaro.

El diputado Núñez exige a la minera Teck transparentar sus planes de expansión y anunció que solicitará a la Superintendencia de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) fiscalizar si la empresa puede ampliar sus faenas con la resolución del año 2007, cuando aún no existían la Superintendencia y el plan de descontaminación del 2015.