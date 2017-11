Donald Trump dice que Putin “negó” la injerencia de Rusia en las elecciones de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que su homólogo ruso, Vladímir Putin, negó “con mucha vehemencia” cualquier injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de EEUU en 2016 durante el breve encuentro que ambos mantuvieron en Danang (Vietnam).

“Ha dicho que no se entrometió. Siempre que me ve dice que no lo hizo y de verdad que le creo cuando lo dice. Lo dice en serio. Creo que se siente muy insultado por esto, y eso no es bueno para nuestro país”, declaró Trump, según una transcripción de sus declaraciones a los periodistas en el avión que lo trasladó a Hanoi.

“Ha dicho con mucha fuerza y vehemencia que no tiene nada que ver con esto”, añadió el mandatario, quien participó en la clausura de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en la ciudad vietnamita de Danang.

Trump insistió en que las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones crean “una barrera artificial” con ese país y dificultan la cooperación para trabajar en resolución de conflictos como el de Corea del Norte. “Tener una buena relación con Rusia sería una cosa muy buena porque nos podría ayudar mucho con Corea del Norte”, manifestó el mandatario, que este domingo tiene previsto viajar a Manila para otra cumbre, la de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Sobre su relación con Putin, Trump dijo: “Parece que nos llevamos muy bien, que tenemos una buena relación teniendo en cuenta que no nos conocemos bien. Hemos tenido dos o tres conversaciones muy cortas, pero durante esas conversaciones hemos hablado de Siria. Y hemos emitido un comunicado conjunto, tan solo lo hemos aprobado, y creo que la gente estará extremadamente contenta con él”, indicó Trump.

El acuerdo con Putin, del que dijo que va “a salvar un tremendo número de vidas”, confirma la decisión de ambos presidentes de derrotar al Estado Islámico (EI) en Siria, de que “el conflicto en Siria no tiene solución militar” y de que “el arreglo político definitivo al conflicto debe ser hallado en el marco del proceso de Ginebra, de conformidad con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU”.

“Podemos salvar muchas, muchas, muchas vidas haciendo un acuerdo con Rusia sobre Siria, y en última instancia arreglando Siria, y consiguiendo solucionar Ucrania, y haciendo otras cosas. Tener una buena relación con Rusia es una gran, gran cosa”, concluyó Trump.

EFE