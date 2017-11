Estados Unidos: cuenta del pentágono retuitea por error mensaje que exigía renuncia de Trump

La cuenta oficial del Pentágono ha retuiteado este jueves una publicación que exige la renuncia del presidente Donald Trump. Sin embargo, la publicación fue rápidamente eliminada y posteriormente se explicó que se trató de un “error”.

El usuario @proudresister publicó este 16 de noviembre un mensaje que menciona al senador Al Franken, al candidato a senador Roy Moore y al presidente Donald Trump, en cuya contra hubo acusaciones de agresión sexual.

“La solución es simple”, reza la publicación. “Roy Moore: retírese de la carrera; Al Franken: renuncie al Congreso; Donald Trump: renuncie a la presidencia. GOP [el partido republicano]: dejen de hacer de la agresión sexual un tema partidista. Es un delito, así como lo es su hipocresía”.

La publicación fue retuiteada por la cuenta del Departamento de EE.UU., pero luego fue rápidamente eliminada. Según explicó la portavoz del Pentágono Dana White en su cuenta de Twitter, “un operador autorizado de la cuenta oficial @DeptofDefense de Twitter retuiteó erróneamente el contenido, que no sería aprobado por el Departamento de Defensa”.

“El operador se dio cuenta del error y lo eliminó de inmediato”, añadió.

An authorized operator of the @DeptofDefense’s official Twitter site erroneously retweeted content that would not be endorsed by the Department of Defense. The operator caught this error and immediately deleted it.

— Dana W. White – DoD (@ChiefPentSpox) November 16, 2017