NBC sale para atrás con entrevista a presidente ruso Vladimir Putin

El domingo 4 de junio, la animadora del canal NBC Megyn Kelly entrevistó en su programa “Sunday Night” al presidente ruso Vladimir Putin.

“La verdad es que Kelly formuló preguntas estúpidas y Putin respondió con sensatez. ¿Cómo podría no hacer una mueca o sonrisa burlona cuando Kelly apeló a la experticia de políticos y espías estadounidenses, con información clasificada que nadie ha visto, respecto a los supuestos hackeos rusos que presuntamente dieron la victoria a Donald Trump en las elecciones presidenciales de EEUU?”, escribió Ann Garrison de Global Research.

En el segmento, la periodista habló de “expertos” que daban de fe de “100 factores que apuntan a Rusia” con “resultados forenses, las huellas dactilares digitales, las direcciones de IP, el malware, las claves de encriptación, los códigos específicos… todos ellos apuntan a Rusia y a nadie más que a Rusia”.

“¿Cuáles huellas dactilares?”, respondió Putin. “¿Huellas de pezuñas? ¿De qué estás hablando? Las direcciones de IP se pueden inventar. Muchos especialistas pueden crearlas, como si viniera de la IP de tu casa y tu hija de tres años hubiera podido (hackear) las elecciones”.

El jefe de Estado precisó que “los hackers pueden estar en cualquier parte. En Rusia, en Asia e incluso en América, en Latinoamérica. Por cierto, podría haberlos en Estados Unidos”.

Fue ahí que el “ex espía de la KGB”, según la descripción dada por la voz en off de Megyn Kelly, “reflotó una teoría conspirativa de la Guerra Fría sobre los trucos sucios de EEUU”.

“Hay una teoría, de que el asesinato de Kennedy fue organizado por los servicios de inteligencia de EEUU. Si la teoría es correcta, y no se puede descartar, ¿podría haber algo más fácil hoy que usar todos los medios técnicos a disposición de los servicios de inteligencia para organizar ataques (informáticos) y apuntar con el dedo a Rusia?”, cuestionó.

“No pretendo herir los sentimientos de nadie, pero EEUU, en todas partes del mundo, interfiere activamente en campañas electorales de otros países. Pon tu dedo en cualquier lugar del mapa y oirás quejas de que autoridades americanas han interferido en procesos electorales internos”, puntualizó el líder del Kremlin.

APOYO AL RÉGIMEN SIRIO

De acuerdo a Global Research, en el foro anterior de St. Petersburg también se consultó a Putin por la crisis en Siria. Kelly, moderadora del panel, evocó declaraciones realizadas por la ex embajadora de EEUU ante la ONU, Samantha Power, el comentarista de NPR Scott Simmon y otras voces políticas, incluida la del propio Donald Trump, que han caracterizado al presidente Bashar Al Assad como un “tipo malvado”.

“Nuestro presidente ha dicho que estás apoyando a un tipo malvado. Él (Trump) dijo que Assad es un tipo malvado. ¿Crees que sea así?”, preguntó.

“No es a Assad a quien estamos protegiendo”, manifestó Putin. “Protegemos al Estado sirio. No queremos que entre en una situación similar a la de Libia, Somalia y Afganistán. En Afganistán, vuestro ejército ha estado presente durante muchos años, pero la situación no ha cambiado para mejor”

“Probablemente todos podemos ser culpados por algo”, agregó, “pero no olvidemos que si no hubiera sido por una interferencia activa desde el exterior, la guerra civil, probablemente, no se hubiera desatado”.

