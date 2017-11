Alejandro Navarro, en acto de cierre en Concepción: “Esta es la candidatura de la izquierda y de la ciudadanía”

“Esto ha sido épico, pues pese a la fuerte lluvia, fueron más de un millar de personas quienes se quedaron a acompañarnos en este cierre de campaña, por lo que no podemos sino estar contentos de la respuesta popular y con mucho ánimo para el domingo”, expresó el abanderado presidencial de Partido País, Alejandro Navarro, tras bajarse del escenario ubicado frente a la Plaza de la Independencia de Concepción, lugar donde se realizó el acto oficial de cierre de su campaña.

Navarro señaló que “la respuesta de la ciudadanía ha sido genial”, destacando que “llegaron miles y pese a la fuerte lluvia que no logró interrumpir nuestro acto, fueron casi un millar quienes se quedaron: militantes de País, dirigentes, centenares de personas que nos han apoyado por años en diversas campañas, por lo que de hoy la verdad nos sorprende gratamente”.

“Los ciudadanos y ciudadanas que hoy nos acompañaron para demostrarnos su apoyo para el domingo, no vinieron pagados, no son funcionarios que estuviesen obligados a participar, son simplemente el corazón del pueblo, de los indignados, de los trabajadores, de los que en definitiva quieren cambiar Chile”, agregó.

El único candidato de regiones manifestó que “esta convocatoria nos demuestra que una vez más el pueblo de Chile se pondrá de pie para decidir su destino, pues estamos ante una encrucijada donde vamos a determinar el porvenir de nuestros hijos, la dignidad de nuestros abuelos y la continuidad de una lucha de siglos”.

“Tenemos una certeza -continuó el candidato presidencial-: Chile renacerá. Este es un pueblo que no se doblegó ante el invasor y a fuerza de lucha alcanzó su independencia. Nuestros pueblos originarios dieron la vida para proteger la tierra, su cultura y nuestros recursos naturales. Resistieron al invasor y nos enseñan aun hoy, que nunca debemos doblegarnos”.

“Asimismo -prosiguió Navarro- Chile no permitió que el dictador se eternizara en el poder. Nuestro pueblo luchó hasta encontrar el camino que nos devolviera la democracia y la libertad. Pero hoy son otras las luchas y las injusticias que nos convocan”. “Por ello y como siempre, me encontrarán junto a la gente, dando la batalla, luchando por pensiones dignas y el fin de las AFP; luchando hasta conseguir más médicos para Chile; luchando hasta recuperar el agua, hasta nacionalizar el Litio y devolverle a Chile a nuestra gente”, enfatizó el abanderado de País.

Navarro finalizó agradeciendo a todos los presentes y reafirmando que “seguiremos exigiendo una educación gratuita y de calidad. Combatiremos la corrupción y la evasión fiscal. Continuaremos batallando hasta construir un país multicultural y plurinacional. Porque creo en un país donde tú debes valer por lo que eres y no por lo que tienes. Por ello voy a seguir luchando como lo he hecho durante toda mi vida, por la causa de los humildes, de los que no tienen voz, de los trabajadores, de los hombres y mujeres que componen nuestra tierra”.

“Chile sabe de luchas. Chile sabe de resistencias. Sabemos mantenernos en pie. Llegó la hora de construir un nuevo país, con la fuerza de la gente, Chile renacerá”, sentenció el candidato presidencial de Partido País desde la Plaza de la Independencia.

Prensa Alejandro Navarro