Brexit, inmigración, seguridad: Lo que está en juego en las elecciones británicas

Este jueves 8 de junio se llevarán a cabo las elecciones generales en el Reino Unido, en un escenario aún más complejo que el de la renuncia de David Cameron el año pasado, tras su derrota en el referéndum para definir la permanencia o no de Gran Bretaña en la Unión Europea.

La contingencia interna se ha visto sacudida en los últimos tres meses con una serie de atentados terroristas por parte de Estado Islámico, los que junto con golpear a los ciudadanos británicos movieron el piso político que sostenía a la Primera Ministra Theresa May.

En conversación con El Ciudadano, el académico de la Universidad Academia Humanismo Cristiano y analista internacional, Andrés Angulo, sostiene que “si se pudiera avizorar un escenario a futuro, el impacto que tenga un triunfo amplio o estrecho incidirá no solo en la posición frente al ingreso de inmigrantes, seguridad, economía interna post brexit, sino en cómo el electorado refleje su desencanto o apoyo lo que puede provocar cambio o acuerdos”.

Queda la sensación de que Theresa May ha ido de mayor y menor. ¿Afecta sus posibilidades para las elecciones de este jueves frente a Jeremy Corbyn?

Obviamente la posición de May se ha debilitado en los últimos días, en particular como consecuencia de los ataques terroristas, donde desde diversos sectores -laboristas y liberales- le han enrostrado su rol como Ministra del Interior y el no actuar frente a las advertencias sobre quiénes realizaron las acciones hechas en 2016. Asimismo, se le inculpa del recorte del número de policías. Sin duda que este efecto ha incidido en la baja del apoyo a May, el que se reduce a cerca de 5 puntos de su rival Jeremy Corbyn.

¿Qué papel juega el Brexit en esta elección?

El Brexit se debe negociar el próximo día 19 en Bruselas y el objetivo del gobierno británico era llegar en un buen pie, sólido y seguro en su discurso frente a la salida de la Unión Europea. Sin embargo, si la victoria es estrecha para May, podría moderarla, alejándose de lo expresado en su momento por sectores eurófobos como el UKip. Sin duda que el efecto del terrorismo es mayor hoy en día, ya que incide en la política doméstica, afectando la postura o la posición con que May esperaba enfrentar a Bruselas.

Una posibilidad que cambiaría todo el escenario, aunque poco probable, es que los laboristas recuperen el respaldo de los liberales demócratas generando la victoria de Corbyn.

¿Theresa May perdió la oportunidad de convertirse en la nueva “Dama de Hierro”?

May quizás pretendió seguir la línea de Thatcher, pero el escenario local e internacional no es el mismo, por lo que ha debido acomodarse a lo interno. La oportunidad, si es que la tuvo, ya fue.

¿Qué margen tienen los laboristas en esta elección, considerando el nuevo escenario político británico?

Los laboristas apuestan a recuperar su margen de acción, donde dos elementos parecen cooperar en esto. La primera, la debilidad que ha mostrado May no solo en los recientes hechos terroristas, sino su postura frente al Brexit, donde a pesar de apoyarlo y defenderlo se le recuerda su rechazo antes del referéndum.

Por otra parte, Corbyn ha mostrado una postura que busca alejarse de los sectores tradicionales o élites para tomar una línea muy parecida a la de Bernie Sanders en Estados Unidos. Ello le ha permitido que los jóvenes, por ejemplo, muestren mayor interés en la política, lo que le podría dar réditos, quizás no ahora pero sí en un mediano plazo. En suma, el margen que se juega el laborismo es captar los votos descontentos de la actual situación y todo lo que sume será un éxito, especialmente en que los conservadores no logren mayoría parlamentaria.

De aquí en adelante, ¿qué proyecciones políticas se pueden realizar para el futuro inglés y la influencia que tiene en Europa?

Los resultados de la votación de este jueves dirimirá, en el plano interno, cuál es la apuesta en lo social y, especialmente, en el tema de la seguridad. En lo externo, el Brexit es lo que domina el escenario inmediato. Sin embargo, si se pudiera avizorar un escenario a futuro, el impacto que tenga un triunfo amplio o estrecho incidirá no solo en la posición frente al ingreso de inmigrantes, seguridad, economía interna post brexit, sino en cómo el electorado refleje su desencanto o apoyo, lo que puede provocar cambio o acuerdos.

Para Europa, más allá de las medidas de seguridad frente a la migración que se puedan tomar, el punto central es cómo se negociara el Brexit; si es negociado “amablemente” o se busca una postura “dura”, lo que puede provocar distanciamientos de las potencias europeas y perdiendo cierto grado de influencia.

José Robredo H.