La diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, cuestionó los dichos del empresario y candidato presidencial Sebastián Piñera, quien contó en tono “relajado” contó una anécdota sobre un “ataque de celos” que tuvo hacia su esposa, Cecilia Morel.

Las declaraciones de Piñera las hizo en el programa “Bienvenidos” de Canal 13, donde reveló que cuando él era senador “casi hizo una escena” al ver a su mujer con otro hombre, pensando que le era infiel. “Mi única duda era a quién iba a matar primero, pero entro y me los encuentro a los dos: era un amigo de ambos que además es gay. Ella pasó la prueba de la blancura”, expresó el candidato.

La situación fue respondida por Camila Vallejo, quien manifestó que “hay muchas cosas que me parecen ridículas de Sebastián Piñera, pero esto es grave y no es para chiste. Hoy me enteré de un femicidio en La Florida y este sujeto hablando de que no sabía a quien matar primero por celos, ¡BASTA! ¡El lenguaje es importante y construye realidad!”, señaló la diputada comunista en Twitter.