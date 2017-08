Candidato a diputado del FA renuncia por disputa Mayol-Jackson: “No me voy a prestar para el juego de dos cuiquitos que dicen ser pueblo”

La polémica por la decisión del Frente Amplio de excluir a Alberto Mayol de su lista parlamentaria por el distrito 10 tiene una nueva derivada al oeste de Santiago.

Víctor Novoa, hasta hace muy poco militante del partido Igualdad, decidió renunciar a su colectividad y a su candidatura en el distrito 8 (Maipú, Estación Central, Cerrillos, Pudahuel, Quilicura, Lampa, Colina y Til Til), en rechazo a la disputa entre las dirigencias frenteamplistas por el caso de Mayol y la filtración de audios enviados a Natalia Castillo y Giorgio Jackson, estos últimos militantes de Revolución Democrática.

Según una publicación del portal labatalla.cl, su renuncia «se debe a la vergonzosa actuación de la mesa política del Frente Amplio, a la indigna pugna política entre dos “niños ricos” que juegan a ser pobladores (as), trabajadores (as) y que llenan sus discursos con realidades que jamás vivirán en carne propia».

Para Novoa, «esta es una pelea de egos de un par de oligarcas que han usado al pueblo, una vez más, para sus intereses personales. Lo único que busca Mayol es llegar al parlamento por su ego personal, lo único que quiere Jackson es mantener su pequeña cuota de poder para seguir engordando en el parlamento».

«Decidí renunciar porque yo no me voy a prestar para el juego de dos cuiquitos que dicen ser pueblo», afirmó al medio de comunicación maipucino y agregó que «aquí no se respetan las bases, nadie estuvo de acuerdo con el veto, y nadie estuvo de acuerdo con lo que hizo Mayol. No es que las bases estén con uno o con otro, no están con ninguno de los dos».

El ex militante de Igualdad piensa que el Frente Amplio no conseguirá buenos resultados, «porque la gente está aburrida de esto, la gente no quiere ver a los partidos políticos peleando, la gente quiere ver a los políticos trabajando y solucionando los problemas».

Asegura que su cupo «desde hoy, se lo van a pelear como carroñeros, en el distrito 8, las orgánicas que componen el Frente Amplio (…) y ahí va a quedar demostrado –por eso lo estoy liberando– que esto es simplemente una cúpula política, de gente que se cree iluminada».

