Contraloría informa que durante 2016 objetó US$ 389 millones en gastos de entidades públicas

A través de un informe entregado por el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, al presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza (PS), dando cuenta de las auditorías realizadas el año 2016, en las cuales se objetaron gastos de entidades públicas por un total de US$ 389.282.506.

El informe se da en el marco del convenio pro transparencia firmado por ambas instituciones en 2014.

Según publica El Mercurio, el informe detalla un total de 3.497 “productos de fiscalización” —atenciones a denuncias, auditorías, inspecciones e investigaciones— realizados por la Contraloría General de la República el año pasado, donde formularon 12.964 observaciones a instituciones públicas, de las cuales, el 22% corresponde a hallazgos de “alta complejidad”.

El desglose de las acciones de Contraloría llevadas a cabo el año pasado es: 2.652 correspondieron a la atención de denuncias ciudadanas, 785 a auditorías e investigaciones especiales y 60 a inspecciones de obras públicas.

De estos “productos de fiscalización” 2.895 fueron clasificados de “alta complejidad”, de estos Contraloría seleccionó las observaciones de mayor relevancia, objetando los US$ 389.282.506, donde destacan gastos improcedentes o sin respaldo (US$ 34.333.651) o deficiencias en el proceso de rendición de cuentas (US$ 146.543.357).

Los organismos públicos con mayores recursos objetados fueron la Municipalidad de Providencia (US$ 101.063.071 -suma que abarca gastos entre 1999 y julio de 2016) y la Subsecretaría de Educación (US$ 12.836.598).

El Ciudadano