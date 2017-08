Diputada Cariola y “broma” de Piñera: “No es primera vez que hace un comentario brutal sobre situaciones dolorosas”

La diputada Karol Cariola lamentó que el candidato de la Derecha, Sebastián Piñera, haya utilizado la situación de los niños del Sename para hacer bromas durante una entrevista en vivo realizada en un programa de radio. “Tiene una incontinencia verbal impresionante”, dijo la parlamentaria, que manifestó su total indignación por las palabras del empresario, quien dijo entre risas que “nos están tratando como si estuviéramos en el Sename”, ante lo que él calificaba como un “mal desayuno”.

“El ex Presidente Sebastián Piñera, y candidato presidencial de la Derecha, tiene una incontinencia verbal impresionante. No es primera vez que hace un comentario brutal sobre situaciones que son complejas y dolorosas. Lo hizo alguna vez con las mujeres que sufrieron violación y hoy lo hace aludiendo a la situación compleja y de precariedad que estamos enfrentando como país, que es la situación del Sename”, sostuvo Cariola.

“Yo creo que burlarse de la situación del Sename es inaceptable, es inadecuado y no corresponde. La verdad de las cosas es que el ex Presidente Piñera no sólo le debe una disculpa a todos los niños que han estado viviendo las condiciones del Sename, sino que además a todo el país, cuando hemos hecho un esfuerzo colectivo por tratar esto como un tema de Estado, como un tema nacional donde todos podamos contribuir a resolver y no a estar burlándose o haciendo comentarios desafortunados”, expresó la diputada.