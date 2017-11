El candidato a Senador que se comprometió notarialmente a donar el 50% de su dieta parlamentaria

Una iniciativa inédita es la que estamos viendo en una candidatura regional. Raúl Vargas, candidato a Senador por Aysén, firmó ante notario una carta en la que oficializa su compromiso por donar el 50% de su dieta parlamentaria en beneficio directo del desarrollo de turismo rural, la capacitación de jóvenes en deporte aventura y el desarrollo del micro emprendimiento regional.

Así es como se define el candidato:

Esta es mi visión de la política

Bienvenido a la era de la colaboración. Durante años hemos vivido en una sociedad individualista, dividida y ciega a la realidad, dura realidad que viven a diario muchos de nuestros compatriotas.

Llego el momento que paremos un poco, dejemos el individualismo y los egos personales de lado, para reconciliarlos primero con nosotros mismos, con nuestros familiares y amigos, para poder avanzar hacia la era de la colaboración, en todos los aspectos de la vida.

Debemos co-crear y creer en una sociedad más justa y humana, con empresas y trabajadores responsables, donde aprendamos a entender que el dolor del otro también es mi dolor, que el problema del otro también es mi problema y así trabajar todos unidos de manera creativa para encontrar las mejores soluciones a cada desafío que nos plantee la vida.

Debemos entender que cada actividad humana que desarrollamos tiene un efecto en nuestro entorno y debemos ser extremadamente responsable con el medio ambiente y nuestro planeta. El momento de cambiar es ahora no en 20 años más.

La política también es un aspecto que debemos abordar, en donde nuestra responsabilidad es participar, si participar!! desde levantarme en las elecciones y votar, hasta participar como candidato y dar un paso más allá.

La invitación es una sola, comencemos a vivir desde el corazón, y trabajemos todos juntos en Aysén para construir un país mejor

Sumemos

¿Quien soy?

Hola, mi nombre es Raúl, tengo 44 años y soy un ciudadano como todos ustedes. Mi esposa se llama Yulia y soy padre de cuatro hijos. Soy ingeniero comercial y emprendedor social, tengo 20 años de trayectoria generando valor para empresas pequeñas, medianas y grandes. Me especializo en comunicación estratégica y así me he ganado la vida y he podido trabajar de manera gratuita para organizaciones sociales, ONGs, Fundaciones y proyectos de impacto ciudadano que me llenan el alma.

Me levanto todos los días temprano en la mañana para trabajar por mi familia y mi país. Me gusta involucrarme a fondo en las cosas que creo y encontrar soluciones creativas a los desafíos que me plantea la vida. Aprendí a vivir desde el corazón y de manera respetuosa con el medio ambiente. Aprendí a trabajar en equipo, a amar los desafíos, a involucrarme para concretar los sueños. Y por eso estoy aquí y necesito tu apoyo.

Conozco a muchas personas que quieren lo mismo para Chile, que trabajan de manera colectiva, que son generosas y buscan mejores oportunidades para todos y esto me ha permitido siempre ser un puente y un facilitador entre las personas, sus anhelos y la solución de sus problemas. Por eso hoy estoy trabajando para ser Senador y representar los sueños de los habitantes de la Región de Aysén.

¿Cuál fue mi motivación para participar en política?

Soy, como la gran mayoría de los chilenos, una persona que trabaja honestamente por dejarle un mejor país a las futuras generaciones y creo que la política ha estado demasiados años en manos de unos pocos que no representan esos valores ni muestran las reales capacidades que tenemos los ciudadanos chilenos.

Por eso me motiva que esto cambie, hemos estado muchos años justificando que las cosas no mejoren, que los políticos se dediquen a pelear entre ellos y que cada uno cuide su espacio de poder. Nosotros planteamos algo distinto. Estamos trabajando unidos por co-crear un país mejor, renovando la forma de hacer política para que más emprendedores e independientes se atrevan a participar; para que la gente honrada vuelva a la política.

Hablo de los trabajadores comunes, los que no tienen contactos políticos, los que no tienen pitutos. Hablo de las personas que se levantan a las 6 de la mañana a trabajar para darle una mejor calidad de vida a sus hijos. Hablo de la gran mayoría de los chilenos que tiene familiares de derecha, de centro y de izquierda y que no entienden por qué los políticos pierden el tiempo peleando. Hablo de quienes trabajamos con todos, porque somos nosotros los llamados a asumir el cambio que nuestro país necesita.

¿Por qué TODOS?

Estoy en TODOS, porque soy uno de sus 100 primeros fundadores. Porque queremos facilitar la participación ciudadana en política y lo hemos hecho a través del ingenio, la innovación y el emprendimiento, cualidades que caracterizan a los chilenos. Gracias a ello nos constituimos como partido nacional, formamos un pacto electoral y 15 personas valientes e independientes que nunca habían participado en política, hoy están buscando una oportunidad para cambiar el Congreso, para sacar las malas prácticas de la Cámara de Diputados y el Senado.

Para ello necesitamos tu apoyo. Llegó el momento de poner luz donde no la hay. Llegó el momento de votar por lo que realmente queremos para Chile y no por “el mal menor”. Este es el instante donde se pueden lograr cambios importantes, donde la clase media puede recuperar su voz en el Congreso y construir desde lo que nos une, desde nuestros sueños, desde nuestra experiencia y nuestra fuerza por hacer bien las cosas.

¿Cual será mi aporte si soy electo?

Creo que las necesidades son urgentes y que los políticos tradicionales aparecen sólo para las elecciones. Yo creo en aportar desde todos los espacios y con todas las fuerzas vivas. Estoy trabajando desde ya con todos los alcaldes y concejales que quieren construir una mejor región y enfrentar los problemas de contaminación, conectividad, salud y educación de la Región de Aysén, sin importar cuál sea el Gobierno de turno. Las personas no pueden seguir esperando que los políticos tradicionales se pongan de acuerdo. Nosotros tenemos la fuerza y las ganas para mejorar la forma de hacer política en Chile y ese es nuestro compromiso.

¿Cuál es el sueño de esta candidatura?

Vamos a convertir a la Región de Aysén en la capital mundial del deporte y la aventura, ya que el turismo es una actividad que nos permite crecer, generar empleo y desarrollo de manera amigable con el medio ambiente.

Vamos a dar mejores oportunidades laborales a nuestros hijos y jóvenes, para que se queden en nuestra región, para que no tengan que viajar miles de kilómetros para acceder a especialistas, para que no tengan que irse a Santiago a enfrentar el desafío laboral que ellos merecen.

Vamos a trabajar junto a los ciudadanos para que las decisiones no se tomen entre cuatro paredes. Vamos a co-legislar junto a las personas para que tomemos las decisiones entre todos, pensando en el bien común y en la construcción de una mejor región.

Hoy les hablamos de sueños, de anhelos postergados durante años, simplemente, por la incapacidad de generar acuerdos, por la mezquindad de la política tradicional de concentrarse en las pequeñeces. Hoy les hablamos desde la región para vivir una descentralización real. Hoy les hablo desde el corazón, para que construyamos juntos un mejor presente y futuro para esta hermosa región y su gente.