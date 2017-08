Francisco Figueroa y entuerto parlamentario con Mayol: “Creo que Alberto tiene que ver lo que pasó con Marcel Claude o ME-O”

Desde que Alberto Mayol anunció la semana pasada su postulación como candidato a diputado en el distrito 10 -que componen las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja- las aguas al interior del Frente Amplio (FA) se encuentran removidas y la tensión, por como quedará la lista parlamentaria del conglomerado, ha ido en aumento con el pasar de los días.

Han sido variadas las frases publicadas -cada una más dura que la otra- en medios de prensa y redes sociales respecto de la decisión del ex precandidato presidencial del Frente Amplio, lo que da cuenta de que la mini crisis en el conglomerado de izquierda se encuentra, aún, lejos de ser superada.

Francisco Figueroa, dirigente de Izquierda Autónoma y candidato a diputado por el peleado distrito, ha sido crítico con la actitud de Mayol, al sostener que no va en la línea de lo que el conglomerado ha acordado para este período electoral.

En conversación con El Ciudadano, Figueroa sostiene que “no hay ninguna organización de las 13 del Frente Amplio, incluyendo a aquellas que lo apoyaron en las primarias, empujando lo que él está jugando. Creo que se ha acostumbrado a enviar mensajes por la prensa y el Frente Amplio no está acostumbrado a eso, eso no es lo que hace este espacio”.

“La gente ha depositado confianza en el Frente Amplio, confianza en que no vamos a repetir los vicios de la vieja política, que hemos ido en la senda correcta”, recalca el ex dirigente estudiantil.

¿Queda la sensación, al menos en este distrito, en que no se ha aprendido mucho a diferenciarse de las prácticas de la Nueva Mayoría o de la derecha en la conformación de las listas?

Ese es precisamente el problema de lo que ha hecho Alberto Mayol, ya que la conversación del Frente Amplio respecto de las listas parlamentarias estaba avanzando muy bien y de forma rápida. Las 13 organizaciones se habían puesto de acuerdo con una estrategia en función de conseguir la mayor representación parlamentaria posible y, al mismo tiempo, dejar a todas las organizaciones tranquilas en el sentido de tener una chance de aportar a la identidad de la bancada parlamentaria, con reglas bastante claras y que habían permitido que la cuestión parlamentaria no fuera tema de polémica hasta ahora, que precisamente el problema que genera la actitud de Alberto Mayol.

¿Cómo se logra desde lo colectivo destrabar este escenario, cuando se ha instalado la imagen del Frente Amplio contra Mayol y viceversa?

Lo primero es que como Frente Amplio sepamos entender los criterios y los acuerdos que hasta ahora hemos logrado, los que se basan en principios que han concordado todas las orgánicas y que permiten que, hasta el minuto, hayamos trabajado sobre la base de que ninguna organización pase por encima de las otras ni que una aniquile a la otra. Este ha sido un proceso social largo, de varios años de trabajar por resolver diferencias, por ponernos de acuerdo y eso es lo que ha hecho posible que hayamos podido poner temas nuevos en la agenda, remecer este país y abrir la posibilidad de trabajar por generar un cambio. Creo que hay que seguir manteniendo ese espíritu, defendiendo lo que hemos logrado -primero- poniendo límite a ciertas cosas: Acá no se puede hablar de veto, no se puede hablar de que se esté intentando quebrar al Frente Amplio como lo plantea Alberto, cosa que no tiene asidero. Hay que salir en defensa de eso.

¿Fue irresponsable Mayol al presentar de esta forma su postulación?

Claro, no hay ninguna organización de las 13 del Frente Amplio, incluyendo a aquellas que lo apoyaron en las primarias, empujando lo que él está jugando. Creo que se ha acostumbrado a enviar mensajes por la prensa y el Frente Amplio no está acostumbrado a eso, eso no es lo que hace este espacio. Esto genera un problema de imagen, pero esto solo pasa con él. ¿Por qué será que pasa con él y no con otras organizaciones? Yo pienso que en definitiva tenemos que saber superar este impasse, aunque es comprensible que él no sepa trabajar las diferencias, porque no viene del mundo social del que proviene la mayoría de los que conformamos el Frente Amplio, por lo que es bueno sentarse a conversar y, quizás, mostrarle cómo hemos avanzado todos estos años para llegar a construir este espacio.

¿Han tenido más opciones de conversar o debatir con Mayol?

La primera reunión que tuvimos con él fue recién este lunes, lo que ya indica lo problemático que ha sido trabajar con Alberto, porque no se ha logrado generar un ánimo de coalición. Ha estado demasiado mal acostumbrado de debatir a través de la prensa. Ni siquiera en la Derecha o la Nueva Mayoría se van dando autoproclamaciones, no tenemos que ser nosotros los que nos acostumbremos a eso. Ossandón perdió en la primaria y no se ha dedicado a conformar un polo de derecha en Chile Vamos, pero nosotros sí tenemos ese eje.

¿No se aprenden las lecciones en el sector?

Sí, creo que Alberto tiene que ver lo que pasó con Marcel Claude o Marco Enríquez-Ominami, que pasó de tener 15% a nada porque está desarrollando una agenda personal. Creo que debe tomar nota de esos fenómenos, porque el Frente Amplio sí lo hizo, no por nada hoy está junto, ya que en la última elección todas las fuerzas tenían su propio candidato presidencial. El Frente Amplio viene de un proceso de convergencia, no de fragmentación, por lo que me parece que Mayol tiene que aprender eso.

¿Cómo se han establecidos los objetivos para conformar la lista parlamentaria del Frente Amplio?

La estrategia parlamentaria es lograr conquistar la mayor cantidad de diputaciones, que todas las fuerzas tengan las chances de conseguir diputaciones y que se logre conformar una bancada que refleje la diversidad de este conglomerado, y que no refleje la imposición de tal o cual grupo sobre el resto. En ese sentido, es que hay que tener un diálogo con Alberto, porque ya tiene un cupo en el Frente Amplio, él podría ser candidato por el distrito 10 ya que el partido Igualdad fue el primero en ofrecerle un cupo, y lo único que se le ha planteado es que se respete esa estrategia y que había otros espacios mejores. Esperemos que Alberto pueda entender eso en una nueva reunión.

¿Cuáles crees pueden ser alternativas de salida para esta mini crisis?

Lo primero es que todas las partes comprendamos la responsabilidad que tenemos, la gente ha depositado confianza en el Frente Amplio, confianza en que no vamos a repetir los vicios de la vieja política, que hemos ido en la senda correcta -y por lo mismo- la negociación parlamentaria ha avanzado bien. Debemos tomar nota de esta responsabilidad para tener una conversación razonada, razonable y seria, dejar de mandar mensajes por la prensa. Si hacemos eso se puede abrir una conversación que salga bien.

