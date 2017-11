Navarro presentará acción judicial contra Banco Estado bajo ley Zamudio

El candidato presidencial del partido País, Alejandro Navarro, expresó que recurrirá a la Ley Zamudio, luego de que el BancoEstado no le aprobara un préstamo por 200 millones de pesos para financiar su campaña.

El abanderado había anunciado acciones legales en contra de la entidad financiera, luego de que se le rechazara el dinero el pasado viernes.

“Le hemos comunicado que nos reservamos el derecho de hacer acciones legales, vamos a estudiar la figura jurídica. Pero no puede ocurrir que a nueve días de la elección te comuniquen que no te prestan plata porque no tienes casas, no tienes propiedades, no tienes como respaldar un préstamo para financiar tu campaña”, dijo el candidato el pasado viernes 10 de noviembre.

Ese mismo día, el candidato lamentó que incluso el acto de cierre de campaña en Concepción corre peligro por falta de recursos; situación que volvió a reiterar esta mañana.

Según Navarro, la decisión de Banco Estado “ha afectado severamente nuestros compromisos con proveedores, con artistas del cierre de compaña, por tanto vamos a tener que enfrentar contratos que no vamos a poder cumplir”.

El Ciudadano