Presidente de la Cámara critica a Codelco por pugna con la Contraloría

El presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza (PS), criticó la postura de Codelco en su conflicto con Contraloría y señaló que todos los organismos que funcionen con dineros estatales deben ser fiscalizados.

En declaraciones a radio Cooperativa, Espinoza dijo que “aquí las cosas no pueden hacerse como que estamos en un país donde los recursos se puedan malgastar o se puedan malutilizar y que no hayan fiscalizaciones. TVN, Codelco, muchas veces reclaman que no pueden tener mecanismos de fiscalización”, sostuvo el parlamentario.

Espinoza añadió que “no pueden haber organismos que se crean que están por sobre de la ley. Lo que ha pasado con Codelco ha sido un espectáculo negativo, porque ellos poco menos que objetan lo que la Contraloría determina y no quieren que nadie los controle (…) pero los recursos son de todos los chilenos y por lo tanto tienen que tener una férrea fiscalización”, concluyó el presidente de la Cámara.