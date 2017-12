El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, “desdramatizó” los casos de mesas con descuadres de votos ocurridos en algunas regiones del país.

Según consigna radio Cooperativa, uno de los casos afecta a Jorge Castro (UDI), ex alcalde de Valparaíso y candidato a diputado no electo, y en cuyo distrito el 25 por ciento de las mesas no cuadra. Un hecho similar se registró en el Distrito 27, en la Región de Aysén: en la lista La Fuerza de la Mayoría, el independiente por el PPD René Alinco, fue electo diputado con 3.095 votos, mientras que Jorge Calderón (PR) quedó fuera con 3.073. Ambos presentaron requerimientos ante el Tribunal Electoral.

“Cuando uno hace el análisis de la cantidad de votos que fueron emitidos para Presidente, senadores, versus las candidaturas a diputados, existe una diferencia de 400 votos. Tomamos, por lo tanto, los resultados tal como lo ha señalado el Servel como resultados preliminares a la espera que precisamente todos los procesos electorales estén conformes”, sostuvo el -por ahora- derrotado aspirante.

De acuerdo al reporte de la emisora, el Servel, junto con tener la información a disposición, aseguró que la situación se reguló tras el descuadre de las elecciones municipales del año 2012.

El presidente del Consejo Directivo, Patricio Santamaría, dijo a Cooperativa que “las mesas descuadradas son una situación que puede ocurrir normalmente, sobre todo cuando hay muchas elecciones, como ocurrió el domingo 19 (…) las actas son largas, cuando no hay una capacitación, o, a veces, cuando los propios vocales no saben sumar o se equivocan, hay errores, es parte de la naturaleza humana”, expresó el personero.

“Ahora, la ley regula claramente lo que se hace con esas mesas. Nosotros tenemos la obligación, como Servel, de incorporarlas”, puntualizó Santamaría, quien explicó que en todas las reclamaciones hay un plazo de cinco días para que el Tribunal Electoral informe sobre su admisibilidad, pero la solución finalmente queda en manos del Tribunal Calificador de Elecciones.