Valparaíso: Los abogados del ex alcalde UDI Jorge Castro que asedian a la alcaldía de Sharp

¿Qué tienen en común el embargo de obras de arte del Palacio Baburizza, la irrupción en el Concejo Municipal de un grupo de trabajadores de la construcción, y la férrea defensa del Mall Barón? Pues bien, todas estas demandas han sido realizadas por ex funcionarios municipales, pertenecientes al círculo de hierro de la administración de Jorge Castro, acciones que tendrían por objetivo golpear a Jorge Sharp y que serían parte de la estrategia jurídica que ha levantado el hoy candidato a diputado por el distrito 7, para desviar la atención frente a las eventuales responsabilidades respecto del informe de Contraloría que acusa graves desórdenes financieros al interior de la Casa Consistorial.

Una de las principales protagonistas en esta historia es la ex jefa jurídica de la administración de Jorge Castro, Jeannete Bruna, quien luego de dejar su cargo el día 6 de diciembre de 2016 reaparece en público a inicios del 2017 liderando la defensa corporativa de un grupo de empresarios de los denominados “chumbeques”, máquinas de azar que han sido duramente cuestionadas respecto de su categorización de destreza o azar. En su momento, los locatarios reclamaban por la negativa de la Alcaldía de otorgar permisos a este tipo de negocio.

El artilugio utilizado por la abogada, para defender el cuestionado negocio de los tragamonedas, resulta un tanto confuso: “Claramente la superintendencia hace una interpretación extensiva donde toda máquina que entregue dinero es de azar, sin embargo, tenemos peritajes técnicos de universidades y entidades especializadas en electrónica e informática que señalan que existe una categoría intermedia entre la habilidad y el azar. Estos son los juegos programados, es decir, yo como contribuyente programo los juegos y en ese sentido sí depende de la habilidad del jugador”.

Luego Bruna se convirtió en la abogada del sumariado Director de Obras Municipales Matías Valdés, a quien se investiga por supuestas vinculaciones con empresas inmobiliarias, además de la otorgación de permisos de construcción que tendrían vicios en sus procesos administrativos. Cabe señalar que la instrucción de sumario contó con un amplio respaldo de diversas organizaciones ciudadanas, las que veían en Valdés a un operador político actuando a favor de la industria inmobiliaria.

La obsesión de Bruna con el actual alcalde no termina ahí. El día 22 de agosto movilizó a un grupo de trabajadores del proyecto inmobiliario Mirador Barón, para que se manifestaran, en la sede del concejo municipal, con carteles de cartón forrado y consignas escritas a plumón tales como “Sharp y la alcaldía son pura cesantía” La maniobra, según fuentes vinculadas al proyecto inmobiliario, fue articulada desde la consultora Zentido Común y habría utilizado a un conocido periodista como “palo blanco”.

John Parada, abogado que representa a la comunidad que se opone al proyecto inmobiliario, recuerda que fue contactado por este periodista para que, a cambio de notas en exclusiva en ADN y Chilevisión, le hiciera entrega del documento de alegato que entregarían en la fiscalía días antes de que la acción se llevara a cabo. “Yo averigüé quién era este periodista, y fueron sus propios colegas los que me alertaron del vínculo que existe entre él y la abogada de la inmobiliaria, Jeanette Bruna. Así que decidí no entregarle el documento que me estaba solicitando, pues sabía que lo que preparaba era una operación política para debilitar al Alcalde Sharp”.

El caso Mall Barón

Otro de los protagonistas es el abogado, Edgardo Juvenal Palacios, quien fuera presidente regional de la UDI y ex asesor jurídico del municipio en el Programa de Recuperación Urbana de Valparaíso. El profesional, ha sido el asesor del grupo Plaza S.A. en el proyecto Puerto Barón, pero su trabajo ha sido duramente cuestionado por la influencia que tenía el profesional dentro del municipio al momento en que el proyecto comenzaba a tramitarse. Conflicto de interés que lo llevó a renunciar a su cargo municipal para dedicarse de lleno a la defensa del grupo económico.

Cabe recordar que la renuncia de Palacios (2011) fue bastante polémica, incluso en una sesión del concejo el fallecido concejal Alberto Neumann dejó constancia de la falta de ética de este funcionario que ahora pasaba a integrar las filas del polémico Mall Plaza Barón.

También es conocida su relación con un integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, situación que dio a conocer en su momento el dirigente portuario Jorge Bustos, quien solicitó que el jurista se inhabilitara del caso, producto del vínculo que tenía con el abogado Palacios. La petición no fue acogida y de todas formas el tribunal de alzada emitió un fallo en el cual rechazó la orden de no innovar, con la que se buscaba paralizar el inicio de obras.

Los vínculos del abogado UDI estaban incluso a un nivel superior, luego de que se transparentara la relación de Palacios con el entonces Contralor General de la República, Ramiro Mendoza. Ambos profesores de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes, y litigantes en una causa de la empresa Xerox.

La articulación judicial entre Palacios y Bruna quedó en evidencia el día 6 de diciembre de 2016. Fecha en que asumió la nueva administración y que en paralelo fue utilizada por la defensa del Mall, para que la fiscal municipal alegara en la corte y dejará la posición jurídica del municipio amarrada a la postura favorable a la construcción del centro comercial.

La más reciente acción del abogado Edgardo Palacios en contra del proyecto comunal, tiene que ver con el recurso de protección interpuesto a fin de dejar sin efecto la declaratoria de ilegalidad del Proyecto Pumpin. Batalla legal que ha sido ampliamente mediatizada enfrentando al alcalde de Valparaíso con el mega empresario Nicolás Ibáñez.

Los cuadros del Baburizza

El tercer abogado que se sumó a la arremetida judicial contra el alcalde es Rodolfo Precht, quien fuera abogado del Gabinete del ex alcalde Castro. Precht no tiene buena reputación dentro del municipio. Funcionarios declararon que “hacia la pega desde su oficina y perdía todos los juicios”

La falta de manejo del profesional, quedó en evidencia al requerir el embargo de tres valiosas obras desde el Palacio Baburizza. Acción judicial que contó con el uso de información privilegiada desde el museo.

El directorio en pleno de la Corporación Palacio Baburizza condenó la acción judicial emprendida por el abogado Rodolfo Precht. Fuentes al interior del museo confirmaron que las principales sospechas respecto de la entrega de información, recaen en el curador del museo, Carlos Lastarria, quien además es columnista del diario local “La Estrella”, medio que ha difundido in extenso, durante más de una semana, el caso de los cuadros embargados.

Según fuentes del Municipio, sería de esta forma con la que el círculo de hierro del ex alcalde Castro pretende hacer frente a la serie de acusaciones que caen en su contra y que estarían amenazando la opción de ser electo como diputado por el distrito 7.

Fuente: El Martutino