Venezuela: Delcy Rodríguez desmiente la disolución de la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela asumió por decreto algunas funciones de la Asamblea Nacional para preservar la paz y el avance económico del país, después de que el Poder Legislativo no se presentara este viernes a la convocatoria, que sí respaldaron los demás poderes públicos en su momento.

Aunque algunos medios internacionales aseguran que la AN se disolvió, la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, explicó que el Parlamento no fue disuelto y la ANC sólo asumió ciertas funciones debido a que los directivos opositores, al no presentarse al llamado realizado por la ANC, “desconocieron nuevamente la voluntad del pueblo venezolano”.

A su vez, el primer vicepresidente de la ANC, Elvis Amoroso, explicó con la lectura del decreto que la ANC asume competencias para “legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos”.

El canciller venezolano Jorge Arreaza también aclaró que la AN “desatendió el llamado de la ANC para establecer normas de convivencia y coordinación necesaria para el trabajo”, pero el Parlamento no fue disuelto y continúa con sus funciones legislativas. En ese sentido, llamó a la comunidad internacional a no caer en trampas mediáticas.

¿Por qué la ANC tomó la decisión de asumir algunas funciones de la AN?

La abogada constitucionalista María Alejandra Díaz señaló a este respecto que la Asamblea Nacional Constituyente está encargada de neutralizar los ataques impulsados por la inhabilitada Asamblea Nacional, “para evitar la destrucción del Estado”. La abogada aclaró que no se trata de un castigo o una pena, sino de un ejercicio de defensa de la Constitución, porque la misma es la síntesis de la nación y “quien atenta contra ella, atenta contra el pueblo”.

Díaz explicó que la AN convertida en agresor de la comunidad del Estado desconoció y desobedeció al Consejo Nacional Electoral (CNE), al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y ahora al poder supremo y originario: la ANC. Enfatizó que esta actuación no debe ser permitida. En lo específico, la AN violó el artículo 349 de la Constitución en el que se explican las formas a través de las que se realizaría la Constituyente que según el artículo 342 de la Carta Magna puede ser convocada por el presidente de la República. A su vez, la AN continúa en desacato pues desconoció una sentencia del TSJ juramentando como diputados a tres individuos cuya elección estuvo marcada por irregularidades.

También, la abogada detalló que la AN agredió sistemáticamente a la comunidad del Estado y busca destruirlo por medios no democráticos, y en una ponderación de intereses debe prevalecer el interés del Estado, del colectivo, de lo comunitario, de otra forma, se estaría legitimando el mal causado al Estado y estableciendo actos preparatorios para su propia destrucción, puntualizó.