Fondos para la reconstrucción llegan a locatarios del siniestrado Mercado Cardonal

El tradicional Mercado Cardonal de Valparaíso recibió este jueves 10 de agosto una ceremonia de oficialización de la entrega de fondos que SERCOTEC dispuso para reactivar sus unidades de negocio, luego del incendio del pasado 7 de junio.

A través del fondo CRECE especial -de casi $4,5 millones- una docena de locales podrán comprar sillas, mesas y elementos de cocina. De esta forma, casi medio centenar de personas harán efectivos los cambios necesarios para volver a sus labores.

No obstante, algunos dueños de cocinerías expresaron que los montos son insuficientes, tomando en cuenta la pérdida total de sus instalaciones y los anuncios hechos por diversas autoridades.

“Al otro día del incendio aparecieron todos. El Gobernador dijo que iba a canalizar en SERCOTEC, que fue lo que sucedió hoy, tras dos meses parados. También fuimos a la CORFO pero todos dijimos que no, porque era muy largo el plazo y no nos convenía: había que devolver 8 millones y prestaban sólo 12″, señaló un desesperanzado porteño que por más de tres décadas alimentó generaciones de habitantes y turistas de Valparaíso. “El BancoEstado también vino y anunció préstamos con bajo interés. Hasta el senador Walker vino y ofreció a cada uno 10 millones, para que nos levantáramos. También vino Castro pero no le dimos bola”, añade.

Lenta y tensa espera

El informe del seguro, contratado por la administración del Mercado, recién llegó este miércoles. Antes de ello, no se podían realizar arreglos fundamentales, como el piso de los locales. Si bien el Municipio, SERCOTEC, Gobernación e Intendencia dicen que es una promesa cumplida, el insuficiente y único apoyo tuvo un tibio recibimiento entre los beneficiarios.

“Fue terrible, no sé cómo se destruyó todo, hasta los ladrillos. Mi gatita falleció. Me hizo hasta llorar esa noche. Ojalá la plata alcance, al menos, para hacer un pendón gigante con su imagen, para recordarla. Pero es pocazo. Dicen que crearon un programa especial para el mercado pero igual había que poner un cofinanciamiento, como le dicen. Dos meses parados y más encima nos piden plata”, se queja un ya resignado habitante de Placilla, que se enteró de la catástrofe mientras estaba en el cumpleaños de un bisnieto.

Sin embargo, hay quienes se mostraron eternamente agradecidas. Lucia Molina Rojas, de la marisquería La Granja, señaló que está muy contenta por el apoyo dado. “Catorce personas trabajan conmigo, con contrato, y por diez días estuvimos parados. El Mercado también me dio apoyo, colocándome unas ventanas, y Sanidad me dejó trabajar así no más. Estoy muy agradecida de todos”, declaró.

La señora Lucía agregó además que “a lo mejor no vamos a tener el dinero en nuestras manos, pero vamos a poder comprar maquinarias, que nos hacen falta”. Junto con ello, agregó: “No es lo suficiente, no equivale a lo que hemos perdido. Colegas perdieron mucho más que yo y no alcanza con $4.500.00, pero igual estamos agradecidos. Yo después de 10 días me levanté pero mi vecina no ha podido trabajar todavía”.