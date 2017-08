Sinead O’Connor y sus pensamientos suicidas: “Estoy completamente sola, no hay nadie en mi vida”

La cantante irlandesa Sinead O’Connor ha vuelto a despertar la preocupación y opiniones del público sobre su salud mental, luego de que ella misma publicara un video en Facebook, en el que confiesa que durante los últimos dos años ha querido suicidarse.

O’Connor, quien ha sido diagnosticada con trastorno bipolar de la personalidad, usó la red social para subir un emocional video en que habla acerca de la soledad en que se encuentra desde que perdió la custodia de su hijo de 13 años, informa The Independent.

En el video, que fue grabado desde el hotel Travelodge, en New Jersey, donde está viviendo, la artista dice que sufre de tres enfermedades mentales. “Estoy completamente sola, no hay absolutamente nadie en mi vida. Ahora estoy viviendo en un motel Travelodge en el culo de New Jersey”, es parte de lo que relata la cantante.

“[Nadie], excepto mi médico, mi psiquiatra –quien es el hombre más dulce del mundo y quien dice que yo soy su heroína– y eso es casi la única p*ta cosa que me tiene viva en este momento. El hecho de que soy su maldita heroína… y eso es algo patético”.

La estrella de los ’90 se hizo conocida mundialmente interpretando su más famoso éxito, la canción “Nothing compares 2U”, un tema creado por el admirado músico Prince y que solo conoció tal nivel de fama por la versión de la irlandesa. Más tarde, la cantante se mantuvo vigente en la música con varios singles conocidos y videoclips, pero su carrera no solo ha estado marcada por su talento y admirable voz, sino por una historia de sufrimiento que, al parecer, ha dejado huellas en su salud mental.

Su madre murió en 1985 cuando ella era adolescente y ha relatado que ella y sus hermanos fueron víctimas de violencia física por parte de sus padres, en un hogar con formación estrictamente católica.

Sinead revela que ha sido tratada “como m*erda” por los miembros de su familia, quienes se rehúsan a cuidarla. “Es como una caza de brujas. Ellos me apuntan diciendo ‘¿ves? es por esto’. Estoy luchando y luchando y luchando como todos los millones de personas”, dice. “Si fuera solo por mí, ya me habría ido, directo de vuelta con mi mamá… porque he caminado por esta tierra sola por dos años ya, como un castigo por estar enferma mentalmente y me estoy enojando por no poder cuidar de mí misma”, cuenta la cantante.

O’Connor es madre de cuatro hijos, pero cuando perdió la custodia de su hijo menor, hizo amenazas de suicidio, advirtiendo a la Agencia de Infancia y Familia de Irlanda que tendrían a “una celebridad muerta en sus manos” si no revertía la decisión.

En esta ocasión describe su enfermedad mental como “una droga”, pero dice que tiene la esperanza de poder ayudar a otros al compartir sus sentimientos.

Dice: “Espero que este video ayude de alguna forma. Sé que solo soy una de millones y millones de personas en el mundo que sufren como yo, que no necesariamente tienen los medios que yo tengo. Yo doy tanto amor en mi vida… quiero que todos sepan cómo es. La enfermedad mental es un poco como las drogas, no le importa una mierda quién eres. Igualmente, lo que es peor es que al estigma le importa una mierda quién eres”.

Y revela sus pensamientos suicidas: “He querido irme por dos p*tos años. Soy una p*ta pequeña mujer de 1,64 vagando por el mundo sola por dos años. Nadie en mi p*ta vida… es un crimen y no debería ser aceptable para ningún hombre que me conozca o diga que me ama”.

Luego agrega que tiene intenciones de sobrevivir a esta crisis. “Estoy realmente triste y no debería estar aquí y sé que solo soy una en millones y esa es la única cosa que me hace seguir”, dice O’Connor. “Estoy haciendo este video porque soy una de millones. Deben cuidar de nosotros… estamos haciendo lo mejor, como todos los demás. Tres enfermedades mentales me hicieron suicida… mi vida entera solamente está girando alrededor de no morir. Y no voy a morir, no voy a morir, pero de todos modos, esta no es forma de vivir. No estoy haciendo esto por mí. Estoy viviendo por las personas que me hacen esto. Si fuera por mí, ya me habría ido”.

Los miles de comentarios de amigos y seguidores en Facebook y Twitter expresan principalmente preocupación por el bienestar de la cantante y la urgen a buscar ayuda. En mayo de este año, O’Connor estuvo un tiempo desaparecida luego de ir a un paseo en bicicleta con amigos. En esa ocasión la policía llevó a cabo una investigación por las sospechas de que hubiera cumplido sus amenazas de suicidio.

La cantante ha estado casada cuatro veces y fue abuela en 2015 por primera vez. En una ocasión se declaró homosexual, pero más tarde dijo al diario The Independent que no quería ser encasillada. En una entrevista con la célebre conductora estadounidense Oprah Winfrey en 2007, Sinead reveló que había intentado suicidarse en 1999, cuando cumplió 33 años. Más tarde, en 2014, contó a la misma conductora que había tenido una segunda opinión respecto de su trastorno bipolar y que tres psiquiatras le habían dicho que el diagnóstico estaba errado.

El Ciudadano