Rubí Galusky dio a conocer a su polola en las redes sociales

Aunque en “Primer Plano”, Rubí Galusky dijo de forma polémica que le gustaban los hombres, pues no pensaba en estar con otra mujer, la ex participante de ¿volverías con tu ex? debió tragarse sus palabras.

Así lo demostró ella luego de publicar una serie de imágenes en su cuenta de Instagram. Demostrando su amor con un romántico texto: “❤Te Quiero mucho mi amor, gracias por ser mi contenciòn y por estar junto a mi….love you.👄”.

Sin revelar el nombre de su amada, Galusky demostró que está feliz con su nueva relación, la que al parecer marcha muy bien, ya que conoce a su suegra, la misma que la defendió luego de recibir críticas de algunos usuarios, por besar apasionadamente a la mujer.

“Mi niña, habrán muchas personas envidiosas que tratarán de criticarte, tú para adelante nomas , nosotros te queremos y siempre la apoyaremos” le escribió su suegra Lisette Berroeta. Al mismo tiempo que la ex chica reality le contestó: “Gracias suegrita, usted es un amor, la quiero, besitos”.

