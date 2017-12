Hace algunos días se conoció la noticia de una mujer iraní que se sometió a reiteradas cirugías plásticas para parecerse a Angelina Jolie, y ahora, un caso similar vuelve a llamar la atención mundial.

Se trata de dos gemelos oriundos de Arizona, Estados Unidos, que se gastaron alrededor de 15 mil dólares en cirugías estéticas para parecerse al ex esposo de Angelina Jolie, el actor Brad Pitt.

Según informó el portal Hollywood Life, el reality show “I Want a Famous Face” (“Quiero tener un rostro famoso”) de la cadena MTV, documentó toda la transformación que tuvieron estos hermanos identificados como Matt y Mike Schlepp, cuando apenas tenían 21 años.

La historia de estos hermanos se hizo viral luego de la fama que obtuvo la ‘Angelina Jolie iraní’.

Estos gemelos se sometieron durante varios meses a muchas operaciones de cirugía plástica las cuales no les permitían ni comer adecuadamente. Por un lado, Mike se operó la nariz y la mandíbula, además se sometió a un implante de mentón. En tanto, Matt fue operado de la nariz y también se implantó mentón, según informó el sitio ibtimes.

Si bien tuvieron operaciones bastante invasivas, los hermanos señalan que no se arrepienten de nada y que todo el esfuerzo tuvo sus recompensas.

Imitation is the sincerest form of flattery, right? That seems to be the case for Arizona twins Matt and Mike Schlepp, who went under the knife to look like their favorite actor Brad Pitt. Angelina Jolie's superfan might have some competition!

