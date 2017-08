Camila Recabarren confesó que deberá abandonar su casa por esta escalofriante razón

Camila Recabarren reveló en el programa “Hola Chile”, un escalofriante momento que está viviendo junto a su hija.

La ex Miss Chile aprovechó la presencia de la medium, Cristina Araya, para contar extrañas cosas que están ocurriendo en su departamento.

“Me cambio de casa ahora pronto. Porque en mi pieza están pasando cosas. De hecho no sólo a mi, sino que también a mi hija. Ella ya no puede estar sola en ese lugar”, comenzó contando para luego agregar que un hombre alto se les aparece y que se sienta a los pies de la cama.

Y continuó: “cuando Isabella estaba en su pieza no quería estar ahí y me pidió que botara todos los peluches. Se despertaba a las tres, tres y media de la mañana. Ahora la cambié a mi pieza, duerme conmigo y pasa lo mismo”.

Ante esto, Araya le aconsejó que proteja a su hija con algunos rituales, a lo que Camila le contestó: “Llevo montones de sahumerios. Ayer prendí un palo santo y casi se me prende la mano, y eso que cuesta que prendan esos palos, así que yo ahora me voy de ese departamento”.

Sin embargo, la medium le señaló que no es la casa, sino que su hija la que atrae estas energías, asegurando que es muy probable que esto ocurra hace tiempo, sólo que ahora como la modelo ha debido enfrentar situaciones más complicadas, se encuentra más sensible y por eso ahora lo percibe.

