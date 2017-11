Comediante Belén Mora sorprende revelando que quiere ser madre nuevamente y sus intenciones de incursionar en la política

La comediante Belén Mora a menudo sorprende a sus fieles seguidores con su gran sentido del humor y simpatía. En esta oportunidad, la integrante de Morandé con Compañía mostró el aspecto más íntimo de su personalidad, conversando con Pedro Engel en su programa Abrazar la vida donde reveló importantes detalles de sus aspiraciones.

Belén habló de sus personajes, con los que ha logrado ganar el cariño de los televidentes, quienes constantemente en redes sociales destacan su talento. Pero la artista no sólo se refirió al tema laboral, sino que también a sus proyecciones personales, donde confesó uno de sus grandes deseos. Al ser consultada por el ancestrólogo sobre si desea volver a ser madre, no dudó en responder que: “Es lo único que quiero”.

Aunque aseguró que no está desesperada con el tema. “Cuando lleguen no más, no quiero apurar”, comentó la actriz que mantiene una relación con el también comediante Francisco Acuña, conocido como ‘Toto’, con quien formó una familia junto al hijo que tuvo a los 21 años, antes de salir de la universidad.

En la ocasión, Belén también confesó que le gustaría tener dos o tres hijos más, pues ella viene de una familia numerosa. Finalmente la comediante comentó que en el futuro le gustaría incursionar en la política, pero para poder ser la voz de los que no la tienen, pues su mirada es muy distinta de ésta, ya que considera que “la política es tan hermosa, pero hoy en día esta muy usada, y mal usada la palabra”, señaló.

vía página7