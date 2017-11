“Me sentí asustada y atrapada. Él era más fuerte y grande que yo, no había forma de que pudiera abrir esa puerta o que alguien me ayudara” , denunció.

Durante estos últimos meses, el mundo del espectáculo ha vivido un fuerte terremoto: múltiples mujeres y hombres, han denunciado a reconocidos actores, productores y cantantes de abuso sexual o violación.

Y hoy otra mujer se atrevió a denunciar a una celebridad respecto a este tema. Melissa Schuman, una cantante y actriz estadounidense que formó parte de la banda Dream, acusó al Nick Carter, miembro de la famosa boy band Backstreet Boys, de violación.

En un post en su blog, Melissa cuenta que el hecho habría ocurrido en el año 2002, cuando ella tenía 18 años y el 22. Todo empezó cuando el cantante invitó a Schuman y a una amiga, a su departamento en Santa Monica, donde bebieron unos tragos y jugaron videojuegos, señaló Dailymail.

El grupo se emborrachó y Carter le pidió que fuera a su oficina para que escuchara música nueva en la que estaba trabajando. En una declaración muy gráfica la chica contó que después de comenzar a besarse -forzadamente- con Nick, él la llevó al baño para obligarla a que le practicara sexo oral.

Melissa explicó que repetidamente le gritó que no quería tener relaciones sexuales, y que estaba guardando su virginidad para su futuro esposo. Y que él le dijo “yo podría ser tu futuro esposo”. Sin importarle nada. Dice que luego Carter la llevó a un dormitorio y la arrojó sobre la cama para después subirse encima de ella. La obligó a tener relaciones sexuales. “Me sentí asustada y atrapada. Él era más fuerte y grande que yo, no había forma de que pudiera abrir esa puerta o que alguien me ayudara”.

No podía escapar. Y él se negaba a escuchar sus súplicas. “Era demasiado pesado para salir de debajo de él”. “Después pensé que nunca tendría que volver a verlo ni a escucharlo nunca más. Hasta que luego firmé con su gerente, Kenneth Crear, que es muy poderoso y que pensé podría ayudarme con mi carrera”, dijo Schuman. Pero ella dijo que pronto descubrió que Crear y Carter eran mejores amigos.

‘De nuevo, ¿qué se suponía que debía hacer? No podría decirle a mi gerente que su mejor amigo me había violado, así que no grabaré esta canción “, escribió Schuman. Y, en cambio, le dijo a su gerente, quien le dijo que Carter tenía uno de los equipos legales más poderosos y acusarlo públicamente perjudicaría su carrera”. Decidió no cantar más.

TMZ intentó contactar a Nick Carter o a alguien de su equipo pero no obtuvieron respuesta.

Vía Upsocl