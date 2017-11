Fotos | Así luce de irreconocible Christian Bale tras su última transformación para su última película

Desde hace algunos meses que en los medios se viene alertando sobre una seguidillas de cambios físicos que ha realizado el actor británico Christian Bale sobre su aspecto. Inicialmente se le vio con algunos kilos demás, lo que fue confirmado luego que el protagonista de la trilogía de Batman -pensada por Christopher Nolan- apareciera en público en el Telluride Film Festival.

Lo cierto es que Christian Bale es sumamente conocido por sus dramáticos cambios físicos que lo hacen ir de un extremo a otro. De gordo a flaco y de viejo a musculoso este versátil y talentoso actor siempre ha demostrado comprometerse al máximo con sus personajes, para lo cual nunca le ha importado si debe modificar radicalmente su apariencia o no.

Pero en aquel entonces la transformación de Bale no estaba completa, por lo que nuevamente llamó la atención gracias a su forma de transformarse físicamente para interpretar roles y personajes en el cine. El camaleónico actor de 43 años reveló finalmente cuál será su look para la película Backseat, en donde interpretará a Dick Cheney, el vicepresidente de George W. Bush, demostrando que las veces anteriores aún no estaba cerca de lo que aspiraba conseguir.

La nueva transformación del británico fue dada a conocer por el sitio Entertainment Weekly, luego que se presentara en la conferencia de prensa de su más reciente película Hostiles. El ganador del Óscar fue fotografiado enseñando una apariencia irreconocible y alejada de los músculos, al mostrarse con la cabeza rapada y un evidente sobrepeso. Aunque no compartió cuántos kilos ha ganado para su nuevo rol.

Otros cambios físicos de este actor:

vía página7