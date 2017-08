Gonzalo Cáceres reveló abuso sexual de la niñez que lo ha afectado toda su vida

Gonzalo Cáceres sorprendió a todos, tras confesar en el programa Mentiras Verdaderas, conducido por Ignacio Franzani, que por problemas vividos durante su infancia lo complican en el plano sexual. Tanto, que hasta el momento nunca ha tenido relaciones sexuales.

Su relación con la sexualidad ha sido tan complicada que cada vez que iniciaba un romance, prefería terminar abruptamente para evitar intimar con la otra persona: “Yo embarcaba a la gente y me quedaba en la playa. Porque sabía que después iban a querer otra cosa. Me encantaban las cartas de amor, las cartas platónicas. Mirar la playa, ir a comer y todas esas cositas, pero después termina en otra cosa y eso es lo que no me gustaba. Ahí me las emplumaba”, aseguró Gonzalo.

En este contexto, la celebridad recordó que su paso por el programa Regresiones de TVN lo ayudó en parte a manejar este trauma: “Me ayudó a no tomarlo con tanto odio o temor el sexo. Por eso estoy virgen todavía. Le tengo miedo al sexo, pero ya no tanto”.

Sumado a esto, el exmarido de la fallecida Sarita Vásquez reconoció que estaría dispuesto a iniciar una vida sexual pero sólo “con una persona muy especial, no violenta. Tiene que hacerlo todo muy suavemente, si no me va a dar el terror”, concluyó en Mentiras Verdaderas.