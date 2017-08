Juntó las tapas de cerveza durante 5 años y creó algo hermoso

Hay personas que coleccionan monedas, tickets de tren, sellos en el pasaporte y hasta uno que otro artículo reciclado, algo bastante admirable en un mundo en el que la gente se preocupa cada vez menos por la cantidad de desechos que se producen. Además seamos sinceros, llega una edad y sobretodo un punto crítico en el bolsillo, en el que te das cuenta de que más vale recortar gastos para lograr sobrevivir, que darse lujos los primeros días de la quincena. Esto no quiere decir que no puedas darte uno que otro gustito, como realizar la tan soñada remodelación de tu hogar. Para esto no solo existen costosos e imposibles tutoriales en Internet, ¡también hay otras alternativas!

Este hombre es el más claro ejemplo de que algo tan sencillo como las tapas de cerveza, pueden hacer la diferencia entre un departamento convencional y uno lleno de color. ¡Solo necesitas creatividad! Con la ayuda de sus amigos y familiares, bebió tantas botellas de cerveza como le fue posible, y guardó las tapas. Hizo esto durante cinco años, y juntó de tantos colores y marcas diferentes, que tuvo suficiente material para ponerse en acción y darle un alegre giro a su cocina. ¡Mira cómo le quedó!

Esto es lo que pasa si mezclas reciclaje con ingenio

Primero separó por colores

Preparó el mueble

Lo pintó

¡Y comenzó la diversión!

Todo separado por fragmentos de colores

Ahora un fijador de resina para que queden perfectas

¡Es hipnotizante!

¿Te gustaría tener una cocina así?