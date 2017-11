La Marina de Estados Unidos pide disculpas luego que un piloto dibujara un falo gigante en el cielo

La Armada de Estados Unidos se vio obligada a disculparse por la acción de uno de sus pilotos, que utilizó el aire blanco condensado generado por la propulsión de los motores de su aeronave para dibujar un descomunal organo masculino en los despejados cielos del estado de Washington.

Una figura inmensa, evidentemente llamó la atención a los habitantes del condado de Okanogan, en el estado de Washington (EE.UU.) y las imágenes se hicieron rápidamente virales.

“Las acciones de este miembro de la tripulación fueron completamente inaceptables y contrarias a la ética y a los valores de la Armada”, señaló la Marina en un comunicado, en el que se refirió al dibujo como “una imagen que podría resultar obscena a los observadores”.

La “broma” fue llevada a cabo por un piloto de la Armada durante unas maniobras rutinarias, causó estupor e indignación entre numerosos habitantes de la zona, que no podían dar crédito al ver la blanca silueta de unos genitales masculinos sobre el lienzo azul del cielo.

Mientras tanto, la Administración Federal de Aviación dio su versión y si se podía tomar algún tipo de medidas sobre el asunto. La FAA ha respondido que no interviene a menos que el incidente suponga un peligro para la salud pública, y no es el caso. El pene está realizado mediante estelas de condensación.

Numerosas personas tomaron fotos y las publicaron en las redes sociales junto con mensajes que oscilaban entre la crítica y la jocosidad. “La escritura fálica divierte a los residentes de la Isla de Whidbey, pero no a la Armada”, escribió en su cuenta de Twitter el usuario @WylandStripes.

The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky pic.twitter.com/SM8k1tNYaj

— Anahi Torres (@anahi_torres_) November 16, 2017