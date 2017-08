La triste noticia que cambiará la vida del “Padre Reynaldo” en la teleserie “Perdona nuestros pecados”

Le costó, pero lo logró, el “Padre Reynaldo”, interpretado por Mario Horton, finalmente llevó a su madre “Lidia” (Carmen Disa Gutiérrez) al Hospital de Chillán a realizarse unos exámenes por la fuerte tos que la afecta hace días, y si bien se pensaba que no era algo grave, las noticias no fueron favorables.

El sacerdote de Villa Ruiseñor estaba en su oficina cuando recibió la visita de “Gerardo” (Nicolás Oyarzún), quien le trajo una terrible noticia.

“Me llamó un colega, el doctor Sánchez. Revisó los exámenes de la señora Lidia y me temo que el panorama no es alentador. Efectivamente, su madre sufre un cuadro de tuberculosis. No quisiera ser yo quien le da esta noticia, pero la enfermedad está en etapa terminal… le quedan muy pocos meses de vida“, fueron las palabras del esposo de Isabel.

Tras conocer la información, el sacerdote corrió a los brazos de su enamorada, María Elsa, para contarle la verdad. Sin embargo, el romántico momento no terminó de la mejor forma, pues fueron asaltados por un grupo de hombres y el desenlace se verá recién en el próximo capitulo.