Leyenda del porno, Ron Jeremy, es acusado de violación y acoso por más de siete mujeres, pero insiste en que él es “un intruso no un violador”

Varias mujeres se han presentado para acusar a la legendaria estrella porno masculina Ron Jeremy de conducta sexual inapropiada durante un período de 30 años.

The Rolling Stone informó que al menos cinco mujeres han hecho denuncias e incluyen acoso sexual y violación. Las acusaciones contra el actor de 64 años ganaron fuerza cuando la estrella de cine adulto Ginger Banks comenzó a detallar las presuntas irregularidades de Jeremy con varias mujeres diferentes, incluida ella misma, en la industria del cine para adultos, lanzando un video en junio de 2017.

Jeremy niega vehementemente las acusaciones, diciendo que le han pagado para ir a eventos públicos para interactuar con los fanáticos durante décadas sin quejarse.”Durante más de 40 años, los fanáticos y los artistas intérpretes o ejecutantes pagan dinero y esperan largas colas para recibirme”, dijo el jueves a Rolling Stone en un comunicado.

“Quieren autógrafos, fotos, coquetear conmigo, agarrarme físicamente en diferentes áreas (generalmente mi pene cubierto), me piden que las toque y muchas me piden que firme sus tetas”.”Cuando tomo fotos con fanáticos y otros artistas en estas convenciones, fichajes o eventos, algunas veces beso a personas en los labios o en la mejilla, firmo tetas o lo que quieran. Hay ‘poner en’ flirtear y tocar para las fotos ‘. “Esto es exactamente lo que la gente me paga en las convenciones … Si miras estos videos que Ginger Banks sacó de mi ‘tanteando’, ves que todos en los videos se ríen y ‘tambalean’ también. Que no estoy corriendo hacia ellos, vienen a mí “.

Las acusaciones, sin embargo, van más allá de andar a tientas. La ex estrella de cine para adultos Jennifer Steele alega que en 1997, Jeremy la agredió sexualmente dos veces. Steele afirma que Jeremy la penetró sin consentimiento durante una sesión de fotos en la que se le pidió que simulara el sexo. “Se convirtió en él básicamente metiéndolo sin que yo supiera que estaba sucediendo”, alegó Steele. “Dije a toda máquina no … Él no oye la negativa. Simplemente sigue y pretende que no dijiste nada. “Durante toda la sesión de fotos estaba pensando: ‘¿Acabo de ser violada? ¿Qué sucedió exactamente? ”, Recordó Steele. “[Pero] para el momento en que se realizó el rodaje, tenía en mi cabeza que de alguna manera lo había exagerado y fue un error honesto”.

Steele afirma que fue atacada nuevamente cuando regresaron a su departamento.”Esto fue después de tantas veces de decir que no y darme cuenta de que no iba a funcionar”, afirma Steele.

Danica Dane dijo que Jeremy abusó sexualmente en 2014 durante una expo. Dijo que Jeremy abusó sexualmente en 2014 durante una expo Jeremy niega las acusaciones de Steele, y le dice a Rolling Stone: “¿Por qué decidió ir a la casa de su violador? Dame un descanso. Simplemente no es verdad “.

Otro incidente ocurrió en 2014, cuando la estrella adulta Danica Dane acusó a Jeremy de asalto sexual durante una exposición. Tres amigos de Dane fueron informados del incidente poco después y corroboraron su historia a la revista.

Jay Taylor, otra actriz de cine para adultos, dijo que Jeremy la violó digitalmente durante una exposición de 2013, mientras que otra actriz porno Julia Ann acusó a Jeremy de intentar forzosamente darle un masaje en la pierna sin su consentimiento en 2011 en Jamaica.

Muchas de las mujeres dijeron que temían presentar las acusaciones, preocupadas por las represalias en la industria o que las autoridades no tomarían en serio los reclamos debido a su participación en actividades de entretenimiento para adultos.

