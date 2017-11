Lisandra Silva da jugosos detalles sobre su show en La Vedetón

Cada vez falta menos para una nueva versión de La Teletón, cruzada solidaria que se realizará el próximo 1 y 2 de diciembre y que tiene por lema: “El abrazo de todos”.

En este evento, son muchas las actividades que se realizan para incentivar a las personas a que vayan a realizar sus donaciones. Pero sin duda, el espacio más esperado por todos es “La Vedetón”, competencia que este año contará con cinco tríos que participarán en una noche llena de sensualidad.

Por esta razón, se convocaron a los más guapos del medio local, entre ellos Lisandra Silva. La ganadora del reality “Doble Tentación”, hará un trío con el panelista de “Bienvenidos”, Matías Vega y el ex futbolista, Rodrigo Goldberg, con quienes ya ha revisado la música y puesta en escena. Así lo comentó la modelo cubana al sitio de Página 7, contando detalles de su show.

“Necesitamos estar bien ‘fit’, estoy con una dieta proteica para marcarme más y estar más atlética, y con más energía para todo lo que se viene”, primero comentó sobre cómo se prepara para el evento.

Ocasión en la que también reveló que le gustó haber formado un grupo con hombres dedicados a actividades diferentes a las de un chico reality.

“Estoy fascinada con el trío que me tocó y con la canción, creo que va a ser una explosión de sensualidad, de alegría, una canción movida. Me encanta el trío, porque tengo al joven simpático y entretenido y el hombre maduro, misterioso y exjugador de fútbol que también le va a dar el toque de sensualidad y misterio, yo creo que va a ser una bomba el trío (…) no quería hacer de nuevo el trío reality, quería salirme ya de la nota reality”, aseguró.

Finalmente, Lisandra reveló que ya vio el vestuario que usará para esa noche, sin embargo, tiene ciertos pudores respecto a estar sobre el escenario con poca ropa. “Ya vimos el vestuario, y la puesta en escena, pero yo sinceramente no me quiero encuerar tanto, queremos que sea sexy, pero no a nivel extremo que uno se escandalice, hay que jugar un poco. Yo soy de otro perfil, más baile y menos encueradera, yo en lo personal”, concluyó.

Tecache