Mejillones rinde homenaje a ‘Romané’ con estatuas de los personajes

Mejillones, Región de Antofagasta, es conocida por su playas, termoeléctricas y también por haber sido el lugar que entre 1999 y 2000 acogió a los actores de la recordada teleserie de TVN “Romané”.

El éxito que tuvo durante los cinco meses que se transmitió, quedó en el inconsciente colectivo del país. Por lo mismo, aún se recuerda con frecuencia en redes sociales y en Youtube, plataforma que alberga los 84 capítulos de la teleserie.

La producción combinó las tradiciones gitanas con las chilenas, algo que quedó en el ADN del país, y especialmente del pueblo mejillonino, que aún vive y saca provecho de la historia ficticia.

El día que muera Rafael. Una de las tramas que más llamó la atención del guión, fue la protagonizada por Francisco Melo en el rol de Rafael Domínguez y Néstor Cantillana, como Raúl Escudero. Domínguez era el dueño de una empresa pesquera de la zona y Cantillana un empleado que seguía al pie del cañón lo que decía su patrón, terminando cada intervención con su clásico “¿Me entiende jefe?”.

De hecho, fue mucha la repercusión que tuvieron estos dos personajes. Por lo mismo, en el museo de Mejillones existe una estatua de ambos. Aunque cabe consignar que el macizo fue hecho como parte de la utilería del programa, para luego ser donado por TVN a la comuna como símbolo de la novela.

Al conversar con Francisco Melo del tema, la primera reacción fue de sorpresa. “No lo puedo creer, ¿de verdad hay una estatua?, jajajá, me parece notable. No sé en qué consiste, pero me parece notable que exista. Es impresionante, pero tiene que ver con el impacto que generaban las teleseries en esa época. De verdad estoy gratamente sorprendido” según el medio La Cuarta.

Cantillana, en cambio, aseguró que sabía del asunto: “Sé que el equipo se la dejó al museo, pero fuera de eso, es súper entretenido porque es una muestra de cariño”. A la hora de recordar, “Escudero” agregó: “Nos reímos mucho con Melo. La pasamos muy bien. Nos sentábamos de la risa todos los días. Es una teleserie que recuerdo con mucho cariño. Era un personaje que estaba muy bien escrito, en el cual Vicente (Sabatini) me dejó jugar”.