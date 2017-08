Novedosos cambios en WhatsApp para grabar audios

La nueva versión de la aplicación de mensajería incluye cambios para el momento de mandar mensajes de voz. Por ejemplo, ya no hará falta apretar con el dedo permanentemente el micrófono.

Whatsapp comenzó con la actualización gradual en la opción “enviar mensaje de audio”, cuya aplicación hasta el presente se realiza manteniendo apretado el icono del micrófono y luego se suelta al terminar de grabar.

El nuevo cambio de la red de mensajería instantánea permite ahora grabar audios de hasta 15 minutos pulsando una sola vez el botón virtual de la pantalla.

Attach Media > Audio > Record with WhatsApp.

Now it works in background. pic.twitter.com/vYc7sBfDt0

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 3, 2017