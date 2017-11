Trinidad Riveros reivindicó el mundo y la estética del trap. Su alter ego, la Princesa Alba, se hizo famosa casi instantáneamente por su hit “Mi only one”, un trap cuyo videoclip fue grabado en el estadio Monumental.

En una entrevista por WhatsApp con la revista Sábado, de El Mercurio, la estudiante de comunicación audiovisual de la UC de 21 años, reivindicó el estilo musical que representa y la manera en que se viste.

“Encuentro que establecer de antemano la relación entre vestirse de forma deportiva y maquillarse de tal forma con la pobreza es precisamente fomentar un estereotipo y prejuzgar sin tener fundamento. Ser marquero no es ser pobre“, plantea la joven.

“Ponerse un peto, mostrar la guata e ir a ver al Colo no es de flaite. Son concepciones llenas de prejuicios. Maquillarse de tal manera tampoco puede condecir tu clase social”, agregó la Princesa, quien afirma que su influencia no es “la cultura flaite”, sino del athleisure, en la línea de Kylie Jenner, Rihanna.

En la ocasión, aprovechó de responder a una de las críticas que suelen hacerle en su cuenta de Instagram, por su apariencia y estética.

“Si yo quiero estar semidesnuda en un video, cosa que hago, es porque yo decido hacerlo. ¿Por qué me califican de puta si me saco fotos en calzones? Me muestro semidesnuda como símbolo de que puedo hacer la hueá que quiera”.

“Son los hombres los que no tienen por qué sentirse con el derecho de acosarme si voy en peto“, remató.

Si todo sale bien en noviembre se viene un single💕🦋 y en diciembre un ep 🦋💕🦋 Fotos para @wwiittcchh Mua por @constonta Nails por @velenporella A post shared by Princesa Alba (@princesa.alba) on Oct 17, 2017 at 6:08pm PDT

vía devirales