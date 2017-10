Sergio Naksone confiesa los motivos tras su salida de Canal 13

El jueves pasado, se confirmó la salida de Sergio Nakasone de Canal 13, luego de 15 años al interior de la estación televisiva, siendo la cabeza de cada reality show. Sin embargo, esto fue forzado, ya que anteriormente sufrió el despido de todo su equipo de trabajo, por lo que decidió dar un paso al costado.

Pero el argentino, decidió revelar algunos secretos de su ex canal y lo hizo en conversación con Las Últimas Noticias, medio al que señaló: “En el último año presentamos más de 30 proyectos al canal, de todos los tipos, caros y baratos, y nunca se aprobaron por distintos motivos”.

“Eso a mí también me saca del mercado. A veces en la calle me preguntan: ‘¿te retiraste de la tele’”, agregó Sergio. Quien explicó su razón para abandonar la casa televisiva que lo albergó por tanto tiempo, “mi decisión de irme tiene que ver con que ya no había lugar para producir contenidos interesantes y eso no significa que sean contenidos caros. Siento que el canal últimamente repite fórmulas y no arriesga”, aseguró.

Pero Nakasone, también reveló cuál fue la situación más difícil que le tocó vivir en un reality, indicando que, “la situación más heavy de todas fue cuando en “1810” los participantes se rebelaron. Ahí estaban puras personalidades fuertes como Cica Mendoza, Gonzalo Egas, Arturo Longton, Janis Pope, Andrea Dellacasa. En esa época estábamos con Vasco Moulian que nos alargaba y nos alargaba y los participantes estaban agotados”.

“Me acuerdo que una noche todos se metieron al bosque, menos Angélica Sepúlveda, y no quisieron grabar. Pasaban las horas, no grababan, se sacaron los micrófonos y la situación se convirtió como en una toma de rehenes (…). Querían que el programa terminara, no daban más y al programa le iba increíble. Yo no le podía decir a Vasco que el reality se tenía que terminar”, continuó relatando.

Para finalmente contar, que la situación se resolvió cuando accedieron a dar algunos privilegios a los participantes como: llamar a un familiar o recibir visitas, luego de más de cinco horas de negociación.

Vía Tecaché.cl