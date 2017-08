Sorprendente: la gran estrella confiesa que fue indigente antes de ser actriz

Lo cuenta Vanitatis. Halle Berry ha confesado uno de sus más traumáticos secretos. En una entrevista a la revista ‘People’, la conocida actriz ha desvelado que en los inicios de su carrera tuvo que dormir en albergues para personas sin hogar. “Llamé a mi madre y le pedí que me enviara algo de dinero y ella me dijo que no, algo que me llevó a estar un año sin hablarme con ella. Pero probablemente sea una de las mejores cosas que hizo por mí […] Elle me dijo que si quería estar allí lo resolviera. Renunciar nunca fue opción”, explica Berry, que se mudó a Nueva York para intentar triunfar, como consiguió al cabo de unos años.

La actriz, quien se acaba de divorciar del francés Olivier Martinez,también ha hablado sobre su vida sentimental y sobre sus dos hijos, Nahla y Maceo: “Estoy disfrutando de mis hijos y realmente tengo tiempo para pensar y reflexionar. Estoy aprendiendo a tener un minuto para estar conmigo misma y estoy tratando de averiguar cómo tomar una decisión u otra yo sola. Esto ha sido una gran lección para mí”.